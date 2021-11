«Es un tren descarrilado», dijo una leyenda del United sobre el club

Gary Neville, exjugador y uno de las leyendas del Manchester United, habló sobre la actualidad de “Los Diablos Rojos” tras la derrota (0-2) frente al Manchester City.

«La temporada pasada la gente dijo que la liga era progresar. Pero ahora ya no lo es. Esto tiene que cambiar rápidamente. Contra los grandes parece que no les da y no debería ser así. El entrenador está bajo mucha presión y se empieza a cuestionar todo. Esto un tren descarrilado en estos momentos», confesó el exfutbolista en Sky Sports.