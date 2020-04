«Espero quedarme en Roma muchos años», afirmó Nicolò Zaniolo

Una de las nuevas joyas del fútbol italiano, el delantero Nicoló Zaniolo, aseguró este lunes que se siente muy bien en la Roma, por lo que espera permanecer en la institución italiana durante «muchos años más».

«La Roma, para mí, es todo. Me ha regalado emociones indescriptibles a partir del debut en el Bernabéu. Me ha hecho festejar, jugar en el Olimpico y sentirme amado por los hinchas. Por tanto, no veo motivos para cambiar. Espero quedarme aquí muchos años», comentó.

Zaniolo, de 20 años de edad, se encuentra recuperándose de una lesión que lo hubiera dejado fuera el resto de la temporada y había puesto en duda su posible convocatoria a la Eurocopa que estaba prevista para este año, para la cual Italia clasificó, sin embargo, producto de la pandemia de la Covid-19, puede que tenga la oportunidad de llegar en buenas condiciones para el momento en que finalmente se efectúe.