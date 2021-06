Esta es la millonada que pagaría Manchester City por Jack Grealish

El Manchester City espera dar un golpe sobre la mesa y llevarse el jugador que, para muchos, fue la gran revelación de toda la Premier League, Jack Grealish, por lo que ya tendría preparada una gran oferta para concretar su fichaje.

Tal como señala Daily Mail, la directiva Citisenz le abonaría cerca de 139 millones de dólares al Aston Villa para llevarse al mediapunta inglés. Esto sería oficial luego de finalizar la Eurocopa.

Tal como agrega la fuente, Las conversaciones entre el Manchester City y el Aston Villa están viento en popa, además, esta alta no será un impedimento para que sigan intentando el fichaje de Harry Kane.

Eso sí, estos dos nombres llegarían siempre y cuando se concreten salidas de jugadores importantes, tales como como Mahrez, Bernardo Silva, Laporte, Gabriel Jesus o Sterling.

Grealish, de 25 años, viene de tener una grandísima temporada a nivel individual, donde anotó siete goles y repartió 10 asistencias en 27 partidos disputados.

Close to completion – According to @talkSPORT sources, Jack Grealish close to joining @ManCity in £100m deal.

