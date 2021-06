Esta fue la razón por la que Ramos no renovó con el Madrid

Luego de hacerse oficial su salida del Real Madrid, el zaguero Sergio Ramos desveló su versión sobre su salida del conjunto blanco y aseguró que no fue por tema económico.

«El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido», aseguró el futbolista durante la rueda de prensa de su despedida.

Asimismo, Ramos comentó que durante las últimas conversaciones, él aceptó la oferta; sin embargo, le comunicaron que ya había caducado.

“Se me comunica que aun habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, comentó.

Pese a su salida, el histórico jugador aseguró que no se arrepiente de lo que sucedió en esas negociaciones y no se referirá mal hacia el presidente del club, Florentino Pérez.