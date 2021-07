Estados Unidos es el primer finalista de la Copa Oro

Con un gol solitario de Gyasi Zardes, los Estados Unidos inscribieron su nombre en la gran final de la Copa Oro.

Con una gran jugada personal creada por Nicholas Gioacchini, pudo asociarse con Zardes dentro del área para definir el único tanto del encuentro.

⚽🇺🇸🔥 GOAL! Gyasi Zardes is the hero of the day as the #USMNT goes 1-0 near the death! #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/lAOYOiasvo

— Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021