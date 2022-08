Estas son las tres finalistas al premio Mejor Jugadora del Año de la UEFA

La futbolista española del Barcelona Alexia Putellas es una de las tres candidatas finalistas al trofeo a la Mejor Jugadora del Año 21/22 que otorga la UEFA, junto a la alemana Lena Oberdorf (Wolfsburgo) y a la inglesa Beth Mead (Arsenal), anunció el máximo organismo del fútbol europeo este miércoles.

Las tres futbolistas fueron escogidas dentro de una lista preliminar de 22 elaborada por técnicos de la UEFA, filtrada por un jurado compuesto por los seleccionadores nacionales que participaron en la pasada Eurocopa femenina y periodistas acreditados por la UEFA, que también serán los encargados de las votaciones finales.

🥇 Beth Mead, Lena Oberdorf and Alexia Putellas are the three nominees for the 2021/22 UEFA Women’s Player of the Year award!

The winner will be announced at the 2022/23 #UCL group stage draw ceremony on 25 August.

Full story and how voting works: ⬇️#UEFAawards

— UEFA (@UEFA) August 17, 2022