Este es el nombre del balón que se utilizará en Catar 2022

La FIFA reveló oficialmente, este miércoles, el balón que se utilizará en la Copa del Mundo de Catar 2022 y llevará el nombre de ‘Al Rihla’.

Esta esférica, que fue inspirada en la cultura, arquitectura y embarcaciones cataríes, fue diseñada por Adidas.

Según los fabricantes antes mencionados, este balón «se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo».

Este es el primer balón que se fabrica exclusivamente con tintas y pega con base acuosa en toda la historia.

Antes de utilizarse en el Mundial, Al Rihla viajará por 10 importantes ciudades del planeta, tales como: México DF, Nueva York, Dubái, Tokio, entre otras más.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽

Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup

The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022