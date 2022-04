Este es el ‘plan b’ para el banquillo del PSG si les falla Zidane

Con Mauricio Pochettino más afuera que adentro de la estructura del PSG de cara a la próxima temporada, desde Francia señalan a un Director Técnico que actualmente tiene club, quien se habría «ofrecido» para ser el próximo entrenador del lujoso conjunto parisino.

Según el diario francés ‘Le Parisien’, Antonio Conte se ofreció a la estructura qatarí que maneja el Paris Saint Germain, para hacerse cargo del caro plantel que está a nada de ganar la Ligue 1 gala. Conociendo que todo indica que Mauricio Pochettino no seguirá como DT del club capitalino.

El nombre prioritario para el Emir de Qatar es Zinedine Zidane, quien actualmente no tiene equipo para dirigir tras su exitosísimo paso por Real Madrid. Pero el majestuoso exfutbolista marsellés aguarda la Selección Francesa, que no seguirá con Deschamps luego de la Copa del Mundo a final de año.

Por eso desde la capital gala señalan que Antonio Conte ha admitido en privado que quiere entrenar al PSG, y podría dejar Londres al final de esta temporada 21-22.

No obstante, una de las condiciones del enérgico entrenador italiano es que no quiere trabajar con el brasileño Leonardo, Director Deportivo del PSG que ha tenido enfrentamientos con más de un referente parisino. La opción A sigue siendo Zinedine, pero en caso de que el franco-argelino no acepte, saben que Conte se postula con fuerza para suplir a un Pochettino, que no logró el objetivo de pelear por la Champions con un equipo de alta jerarquía.