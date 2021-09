Este es el rol que quiere asumir Fábregas cuando cuelgue sus botines

Cesc Fábregas, uno de los mediocampistas más destacados de este siglo, reveló el rol que quiere asumir en el fútbol, una vez y cuelgue los botines como futbolista.

En una entrevista, realizada por Antonio Torres del Cerro, Fábregas admitió como se ve en cinco años (2026).

“Me veo retirado y entrenando, quiero hacerlo al más alto nivel. No quiero cometer el error de querer entrar muy rápido en grandes clubes. Crear una metodología lleva un tiempo, aunque no hace falta decir que por mi manera de jugar creo que ya se sabe un poquito el cómo y a qué me gustaría jugar cuando sea entrenador”, reveló el mediocampista.