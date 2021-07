El defensor argentino Cristian Ansaldi, quien hace un par de semanas renovó con el Torino FC de la Serie A, reveló el tiempo que pretende mantenerse en este club para el futuro.

«Siempre he dicho que me gustaría jugar hasta los 40 años y si me dejan hacerlo aquí, estaré aún más feliz», admitió durante una rueda de prensa que ofreció la escuadra italiana durante su pretemporada.