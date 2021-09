Esteban Andrada fue convocado por Argentina a las Eliminatorias

El guardameta argentino Esteban Andrada, no pudo ocultar su emoción al confirmarse su convocatoria para los encuentros de Eliminatorias de las Selección Argentina.

«Si recién me enteré, bajando del vuelo, que había salido en la lista, había una posibilidad me habían dicho el Cuerpo Técnico, pero hasta que no me confirmarán no sabía nada”, comentó Andrada.

«Contento, feliz, disfrutando de este momento estoy en un gran club y si haces las cosas bien te convocan», añadió.

Argentina jugará en la triple fecha de Eliminatorias contra Paraguay, en Asunción, luego contra Uruguay en el ‘Clásico del Río de La Plata’ y cerrará la fecha contra Perú.