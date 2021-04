Esto fue lo que dijo Nacho Fernández sobre su futuro inmediato

El defensor Nacho Fernández, del Real Madrid, sigue sin desvelar su futuro inmediato como jugador, ya que todavía no ha firmado la extensión de contrato con la escuadra blanca y podría irse como agente libre para el próximo verano.

«Lógicamente que el Real Madrid renueve a Ramos, fiche a uno o a dos centrales son decisiones y yo tomaré la mía con mi entrenador y mi familia. Es una decisión personal a tomar. Estoy feliz aquí, me queda esta temporada y una más, no he hablado con el club de mi contrato, pero estoy tranquilo. Me centro en jugar bien y tomaré la mejor decisión para mí», aseguró el jugador en una rueda de prensa previa al partido contra el Liverpool FC, en la UEFA Champions League.

Fernández, quien tiene una larga trayectoria en este club, tiene como principal sueño “retirarse” en el Madrid; sin embargo, no cierra la puerta a una oferta en el extranjero para tomar mayor protagonismo.

«Si las circunstancias se dan para que yo me retire en el Real Madrid lo firmo ahora mismo, sería mi sueño acabar aquí la carrera tras tantos años. Sería lo mejor que me podría pasar, pero me gusta ir temporada a temporada y si veo que las cosas son más complicadas de lo que le he tenido, que nunca ha sido fácil, me gustaría probar otra liga, pero estoy donde quiero estar. En verano ya se tomará una decisión«, confesó.

Por su parte, admitió que no le gustaría que sus compañeros Sergio Ramos y Lucas Vázquez no renueven su vínculo contractual con la institución, ya que “se perdería” el sello español del equipo.