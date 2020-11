Esto fue lo que le dijo Messi a Griezmann cuando llegó al Barcelona

El jugador francés del FC Barcelona, Antoine Griezmann, habló sobre aquel primer encuentro con Lionel Messi, cuando arribó al elenco catalán.

«Hablé con Leo después de cuando llegue. Él me dijo que cuando rechacé la primera vez le jodió y le dolió porque había hecho comentarios públicos. Me habría pasado igual. Pero me dijo que desde que estuviera en mi equipo iba a estar a muerte conmigo. Es lo que noto», dijo Griezmann en una entrevista para Universo Valdano en Movistar Plus.

Un año antes de que Antoine llegara oficialmente al Barça, el galo había rechazado una oferta de la escuadra de Cataluña y ello le “jodió” al actual capitán del club, el ‘10’ Messi. Sin embargo, un año después, aceptó la oferta y cambió de club.

«Es complicado cuando llegas de un equipo con su estilo de juego y llegas al Barcelona que es lo contrario y tienes tres entrenadores y una pandemia sin cuatro meses jugando. Todavía necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí«, confesó.

Sobre sus entrenadores en el Barcelona, Griezmann dio un punto de vista sobre cada uno.

Ernesto Valverde: agradeció la confianza que depositó en él para jugar en el club.

Quique Setién: aprendió a sacar la pelota y algunos “desmarques”; además, admitió que su relación con él era “muy normal”.