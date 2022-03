Estos cuatro países quieren ser sede de la Eurocopa 2028

Este miércoles, 23 de marzo, se confirmó que Inglaterra, Escocia, Irlanda e Irlanda del Norte quieren ser la sede para la Eurocopa 2028 de manera conjunta.

Las cuatro federaciones de estos países emitieron, a la UEFA, una “expresión de interés” para ser sede de este importante evento.

Asimismo, se pudo conocer que esta es la única propuesta -que hasta ahora- ha recibido la UEFA; sin embargo, es muy probable que esta termine siendo la elegida para albergar el torneo continental.

The Football Associations of England, Northern Ireland, Republic of Ireland, Scotland and Wales have today submitted a joint ‘Expression of Interest’ to host UEFA EURO 2028.

