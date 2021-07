Estos son los cinco jugadores que irán a por el doblete Eurocopa-Champions

La final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia dejará la posibilidad de que cinco jugadores del Chelsea se sumen al grupo de futbolistas que han ganado la Champions League y el mayor torneo de selecciones europeas en una misma temporada.

Por el seleccionado de Los Tres Leones, Ben Chillwell, Reece James y Mason Mount lucharán por darle un título a su país luego de 55 años, mientras que por la Azzurra, Jorginho y Emerson Palmieri intentarán sumar la segunda Euro para Italia.

😎 The EURO 2020 final is set!

🇮🇹🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Italy versus England at Wembley Stadium on Sunday 🔥

Who is lifting the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/tYSEzNjAkI

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021