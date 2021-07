Estos son los tres fichajes que pidió Allegri para la Juventus

El entrenador Massimiliano Allegri tiene clara que la idea es ganar la Champions League, por lo que espera armar el mejor equipo posible con tres importantes refuerzos para la Juventus.

Varios medios italianos mencionan que el estratega habría solicitado a la directiva tres nombres para sumar a la primera plantilla.

Además de Manuel Locatelli, quien sería la primera incorporación de la Vechia Signora, Remy Bensebaini, Miralem Pjanic y Gabriel Jesús sería el trío de jugadores solicitados por Allegri.

El defensor argelino del Borussia Mönchengladbach suena fuerte debido a que el entrenador italiano no confía en Alex Sandro. A eso se le suma la muy posible reincorporación del mediocampista bosnio, actualmente en el Barcelona, quien haría pareja en el mediocampo junto con Locatelli

Por su parte, el delantero brasileño es un jugador que siempre ha querido la Juve y que el nuevo DT no vería con malos ojos.

Gabriel Jesus ‘top of Juventus shortlist’ for new striker signing #mcfc https://t.co/JWrKvX5yyh pic.twitter.com/3h0ChxQBVr

— Manchester City News (@ManCityMEN) July 13, 2021