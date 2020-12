«Estuve cerca de morir»: El jugador que se retiró por la misma lesión de Raúl Jiménez

El fortísimo golpe en la cabeza que recibió Raúl Jiménez tuvo en vilo al mundo del futbol, sobre esta situación habló Ryan Mason, un exjugador que tuvo que retirarse prematuramente debido a una fractura de cráneo.

Al igual que el mexicano, el mediocampista, quien militaba en el Hull City, tuvo un fuerte choque de cabezas con el entonces defensa del Chelsea, Gary Cahill, situación que lo hizo abandonar el partido en camilla y con oxígeno tal y como lo hizo Jiménez.

«Vivimos en un mundo con hombres que quieren ser valientes. Esa es la industria del fútbol y probablemente seamos un poco culpables de eso, si soy honesto. Estuve muy cerca de perder mi vida en un campo de fútbol por un incidente que fue muy similar», dijo a Sky Sports.

La afición comenzó una campaña para recaudar fondos para una pancarta dedicada a @Raul_Jimenez9 que será exhibida en las gradas de Molineux. 💛 #9ForRJ9 #FuerzaRaúl Un gesto maravilloso que estamos seguros que será apreciado. 👉 https://t.co/jxB4CM0DRR pic.twitter.com/0a8fWfze21 — Wolves Español (@WolvesEspanol) December 1, 2020

Mason fue operado inmediatamente en aquel entonces y logro una recuperación lenta, pero favorable. Sin embargo, luego de tres meses de rehabilitación, los médicos le aconsejaron no volver a jugar y decidió colgar los botines.

Del mismo modo, el exmediocampista reconoció que lo sorpendió que David Luiz siguiera en el campo de juego tras ese delicado golpe. «No estoy criticando al médico del Arsenal porque hay un protocolo y estoy seguro de que lo ha seguido, pero ese protocolo que existe actualmente no es suficiente. No es suficiente tener dos o tres minutos, no es suficiente», agregó.