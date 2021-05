La Selección de Croacia ha tenido que hacer un recambio generacional entre el grupo que llevó al Mundial de Rusia 2018 y la Eurocopa 2020, torneo para el que ha presentado la nueva convocatoria.

Por otro torneo, el mediocampista del Real Madrid, Luka Modric, liderará al equipo croata en el terreno de juego, acompañado por futbolistas de renombre como Mateo Kovacic, del Chelsea, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, del Inter de Milán, Ante Rebic, del Milan o Sime Vrsaljko, del Atlético de Madrid.

Como novedades, en la convocatoria del entrenador Zlatko Dalic ingresaron dos atacantes que han sido revelaciones en Europa como Ante Budimir del Osasuna y Mislav Orsic del Dinamo Zagreb.

La convocatoria, si bien tuvo un recambio por la salida de jugadores como Ivan Rakitic, quien se retiró de su selección el año pasado, está llena de varios veteranos de nivel.

Además, el estratega ha llamado a suplentes en el caso de cubrir una hipotética baja, como Filip Uremovic, Marko Livaja, Toma Basic, Marin Pongracic, Kristijan Lovric, Lovro Majer, Ivica Ivusic y Nikola Moro.

Los convocados:

Porteros: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic y Simon Sluga.

Defensas: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric y Josko Gvardiol.

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic y Luka Ivanusec.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic y Ante Budimir.

