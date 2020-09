Exentrenador del Napoli criticó duramente al ‘Chucky’ Lozano

Hirving ‘Chucky’ Lozano suma una buena pretemporada con el Napoli, sin embargo, estas actuaciones no terminan de convencer a algunos aficionados y voces autorizadas del conjunto italiano.

En esta oportunidad, Gianni Di Marzio, estratega del club napolitano en la década de los sesenta, cuestionó la cantidad que se pagó por el atacante mexicano.

«¿Realmente tiene margen de mejora por la cantidad que se pagó? Mi respuesta a esta pregunta es: no. Tenemos que intentar usarlo y explotarlo, pero luego tenemos que cambiarlo».

En declaraciones al programa Marte Sport Live, el también antiguo estratega del Lecce, Genoa, Catania y Palermo señaló que el partido del ‘Chucky’ Lozano ante Parma no lo deslumbró, a pesar de los elogios por parte de la prensa italiana.

«¿Me gustó contra el Parma? No tanto. Es un tipo de jugador que no me vuelve loco. Es ligero, no tiene fuerza muscular», aseguró.