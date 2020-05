Exfigura holandesa confesó que Van Gaal llegó a abofetearlo

El exjugador neerlandés, Robin Van Persie, confesó en la biografía del experimentado entrenador Louis Van Gaal, que el exseleccionador holandés lo abofeteó en un partido del mundial 2014.

El exdelantero, recientemente retirado de la disciplina profesional jugando para el Feyenoord, reconoció en la biografía de Van Gaal (‘LvG, el entrenador y la persona’) un hecho acontecido durante la prórroga del Holanda-Costa Rica de 4tos de final de Brasil2014. El goleador se negaba a salir y el experimentado técnico al mando de la ‘orange’ le propinó una bofetada.

En un partido que se decidió por penales tras la igualdad a cero en el tiempo regular y el alargue, Van Persie sufrió un calambre pasados los primeros diez minutos de la prórroga, circunstancia que evidenció Louis Van Gaal. El extécnico de Ajax y Barcelona le dijo que lo iba a sustituir, pero Robin se iba a negar ante la posibilidad de participar de los tiros penales que se precipitaban.

«Cuando terminó la prórroga nos juntamos en la banda y de repente me abofeteó. Luego con la mano plana me dio unas palmaditas y me dijo enfadado ‘No vuelvas a hacer eso nunca más», declaró Van Persie a la revista Voetbal International.

Después, cuando llegó la hora de la definición por penales, Van Gaal arengó con su reconocido carácter a su dirigido con un «Ahora olvídalo y asegúrate de meter el tiro penal». Robin Van Persie no iba a fallar su cobro ante el meta tico Navas. En una definición que depositaría a los europeos en semifinales donde caerían a manos de Argentina, también desde el manchón penal.