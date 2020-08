Exjugador del Barcelona: “Koeman no me aportó nada”

El exjugador del FC Barcelona, Gerard Deulofeu, habló sobre la llegada del estratega Ronald Koeman al conjunto blaugrana por los próximos años.

“Koeman no me aportó nada en los seis meses que estuve con él en el Everton. Ya veremos cómo le va al Barça”, dijo el futbolista de 26 años, en una entrevista para El Club de la Mitjanit.

El técnico holandés, que cuenta con 57 años, dirigió al conjunto inglés en la temporada 2016-17, donde coincidió con el exjugador del Barça.

Por otro lado, Deulofeu fue preguntado sobre la goleada que le propinó el Bayern Múnich al Barcelona, en los cuartos de final de la UEFA Champions League (2-8), él dijo: “el Barça no me da ninguna pena. Ahora mismo me es absolutamente igual”.

Asimismo, el atacante confirmó que no seguirá con el Watford para la temporada 2020/21 y que está “evaluando opciones” para su futuro inmediato.