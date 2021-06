¡Explotó!: Luis Enrique no quiere hablar más sobre Sergio Ramos

El entrenador español Luis Enrique Martínez, se cansó y explotó…

Martínez, quien es el seleccionador de España, no quiere hablar más sobre la ausencia del defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, que no estará en la próxima Eurocopa.

«Lo que me interesa es la selección. En la presentación dediqué todo el tiempo a dar la explicación, no sé si convence o no, pero es la explicación y no hay otra», admitió el técnico en la rueda de prensa.