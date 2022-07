¡Extraoficial! Luka Jovic llega a la Serie A

El delantero serbio Luka Jovic finalmente no seguirá en las filas del Real Madrid, para la próxima temporada, y ya consiguió un nuevo equipo: la Fiorentina de la Serie A de Italia.

De acuerdo a medios serbios, Jovic llegará gratis al fútbol italiano; sin embargo, el Madrid puso la condición de obtener la mitad de su traspaso en una venta futura.

Se espera que el atacante firme un contrato con la Fiore hasta 2024, luego de un accidentado paso por el cuadro blanco de España, que pagó 63 millones de euros por sus servicios y él apenas pudo marcar tres goles.

