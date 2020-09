Extraoficial: Thiago deja el Bayern y ficha con el Campeón de la Premier

Este viernes se extra oficializó la llegada de Thiago Alcántara al Liverpool FC de la Premier League, luego que publicara un video en sus redes sociales donde se despide del Bayern Múnich, elenco donde jugó durante los últimos años.

“Mi decisión ha sido una decisión deportiva. Como jugador quiero asumir nuevos retos y seguir evolucionando. El Bayern seguirá siendo siempre mi casa”, dice el mediocampista en ese corto video.

Tras siete años en Alemania, con el Bayern, Alcántara decide tomar un nuevo rumbo en su carrera y aseguró que fue “la decisión más difícil de su carrera”, luego de haber vivido tantos momentos en Múnich.

“Me siento orgulloso de haber llegado como un joven lleno de sueños e irme ahora lleno del club, de su historia y de su cultura. Aquí he aprendido a amar una tradición de la que ahora me despido pero que no olvidaré nunca”, añade en su corto.

De esta manera, Thiago cierra un ciclo importante en su trayectoria profesional en la Bundesliga.