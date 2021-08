Fabinho firma un nuevo contrato con el Liverpool

El mediocampista brasileño del Liverpool FC, Fabinho, renovó este martes su contrato con el conjunto red y se mantendrá hasta junio de 2026.

Con 27 años y una larga trayectoria en el viejo continente, Fabinho se mantendrá vinculado con el combinado de Liverpool por las próximas cinco campañas.

El oriundo de Campinas llegó para la campaña 2018/19 a Inglaterra para jugar con el Liverpool, tras un exitoso paso por el balompié francés con el AS Mónaco.

De esta forma, la escuadra que dirige Jurgen Klopp renueva a otra de sus principales figuras, hace tan solo par de días habían anunciado la extensión de Trent Alexander-Arnold.

news… @_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds

— Liverpool FC (@LFC) August 3, 2021