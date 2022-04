Faitelson cargó contra Piqué: «Lo que hace no es ilegal, es peor aún»

David Faitelson, el polémico periodista volvió a lanzar una de las suyas tras cargar con todo contra Gerard Piqué, tras los audios que se filtraron en una conversación con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales.

En mensaje publicado en Twitter, Faitelson escribió: «Lo que hace Pique no es “ilegal”, es peor aún, porque coloca en duda la credibilidad de una liga. No puede un futbolista en activo tener negocios con la liga en la cual juega. No se ve bien, no esta bien…».