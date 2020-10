Falcao demuestra su «ilusión» por jugar sus cuartas eliminatorias

El delantero colombiano del Galatasaray, Radamel Falcao García, demostró su ilusión por volver a disputar las Eliminatorias Sudamericanas.

Este viernes, Falcao y la escuadra cafetera enfrentarán a Venezuela, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“El sentimiento personal es de muchísima ilusión, de muchísima alegría. Creo que cuando iniciaba mi carrera no sé si imaginaba o soñaba con estar en un cuarto proceso de eliminatoria, para mí es un motivo de orgullo, estoy disfrutándolo al máximo entendiendo que el final de la carrera futbolística está más cerca”, dijo el futbolista en una rueda de prensa.

A sus 34 años, Falcao tendrá nuevamente la oportunidad de vestir la camiseta de su selección y actualmente es el artillero histórico de la escuadra neogranadina.

Las Eliminatorias para Catar 2022 serán las cuartas que juegue Radamel, luego de haber estado presente en las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Con una larga experiencia en el viejo continente, Falcao aseguró que está más que preparado para encarar este largo camino para la Copa del Mundo.

“Con la experiencia que he adquirido me siento un jugador más completo que le puede brindar unas cosas más al equipo y siempre en la situación que me corresponda”, confesó.