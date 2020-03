Para muchas personas, el futbol deja de ser un simple deporte y pasa a convertirse en un estilo de vida, esta idea la cubrió a cabalidad Seb Lewis, considerado por muchos como el hincha más fiel del mundo.

Lastimosamente, la pandemia de coronavirus acabó con la vida del aficionado de 38 años de edad.

Lewis seguía a todos lados al Charlton Athletic desde 1998. Lo que lo hizo famoso fue por poseer el récord de asistencia en 1.076 partidos consecutivos, ya sea de local o visitante.

Seb was the heart and soul of the Charlton family and was so proud of his achievement of attending every single game, home and away since February 1998. His record stands at 1,076 consecutive fixtures. #cafc pic.twitter.com/Y5WubJ9ePx

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) March 26, 2020