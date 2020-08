Federación Inglesa expulsará a jugadores que tosan al rival o al árbitro

La Federación Inglesa (FA) se seguirá cuidando del COVID-19 en la temporada siguiente, pues emitió un documento para amonestar o expulsar al jugador que tosa deliberadamente.

La FA dio esta orden a todos los árbitros que se encargarán los partidos en el momento en el que existen restricciones y entrarán en vigencia inmediatamente, además que se aplicará en todas las categorías del fútbol inglés.

El escrito asegura que los silbantes deberán tomar la decisión cuando «esté seguro de que alguien deliberadamente, y desde corta distancia, tosió en la cara de un oponente o un oficial del partido».

Pero esa no sería la única vez en la que el árbitro pueda aplicar esta sanción, sino que también podrán hacerlo cuando considere que «algún futbolista haya usado lenguaje y/o gestos ofensivos, insultantes o abusivos».

«Si el incidente no fue lo suficientemente grave como para merecer una expulsión, podría emitirse una advertencia por comportamiento antideportivo: muestra una falta de respeto por el juego».

Adicionalmente, el documento reseña que los silbantes no deben castigar la «tos esporádica» y deben recordar a los jugadores no pueden escupir, aunque esto no vaya a ser considerado como una forma de mal comportamiento.