FIFA decide que clubes podrán negarse a prestar jugadores a selecciones

La FIFA ha tomado otra decisión con respecto a los partidos de selecciones en septiembre, manifestando que los clubes podrán negarse a prestarles a sus jugadores.

El organismo emitió un comunicado oficial en el que señala que para que esto ocurra se deberán tomar en cuenta, al menos, tres criterios que son cuarentenas de más de cinco días, restricciones de viajes o decisiones de las autoridades.

Desarrollando uno por uno cada supuesto, el de la cuarentena se daría si un jugador debe mantenerse confinado por cinco días en la ciudad donde su selección vaya a disputar el encuentro o en la ciudad donde esté su equipo, ya sea para la ida con la selección o el regreso después con su club. Tomando un ejemplo de Lionel Messi, si debe jugar con Argentina en Estados Unidos, el Barcelona podrá negarse a enviarlo por la cantidad de días que no podrá contar con él, bien sea por el aislamiento en EEUU o en la Ciudad Condal cuando regrese.

El segundo punto es el de la restricción de los viajes, esta se debe a que hay países que han tomado la medida de no permitir viajes desde algunos países para evitar la llegada o salida de posibles contagios de COVID-19. Continuando con el ejemplo de Messi, si Argentina disputa un amistoso en Londres, pero Inglaterra no permite el ingreso de viajeros desde suelo español, el Barça podría negarse a darle el permiso.

El tercero, un poco más complicado, señala que «cuando las autoridades competentes no hayan concedido a los jugadores seleccionados exención específica alguna con respecto a las decisiones mencionadas«; esto quiere decir que si un futbolista pide a las autoridades de su país una excepción para poder trasladarse aunque existan restricciones o deba aislarse y si las autoridades rechazan la solicitud, su equipo podrá retenerlo. Volviendo al caso de Messi, si no puede viajar a Inglaterra con Argentina y las autoridades españolas e inglesas rechazan su solicitud para viajar, entonces el Barcelona no lo dejará partir.

Estas medidas fueron tomadas por el Bureau del Consejo de la FIFA, para evitar una propagación del Coronavirus.