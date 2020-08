FIFA: «No ha ocurrido nada delictivo ni por asomo»

La FIFA ha hecho público este domingo un extenso comunicado, como respuesta a la investigación penal abierta por el fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, contra su presidente, Giani Infantino, en el que asegura que «no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo«.

La investigación penal abierta por Stefan Keller, cuya apertura se conoció el pasado jueves, está relacionada con una reunión que Infantino mantuvo con el fiscal general anterior, quien investigaba una trama de corrupción en el fútbol y que renunció el pasado viernes 24 de julio.

Así, la FIFA afirma que «no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo. No existe ninguna prueba concreta en absoluto de ningún tipo de delito penal».

Además, considera que reunirse con un fiscal «por supuesto que no es ilegal». «No es ilegal en ninguna parte del mundo», agrega.

«En la época en que se produjeron las reuniones entre el Presidente de la FIFA y el Fiscal Federal de Suiza, la Fiscalía General de Suiza (OAG, por sus siglas en inglés) estaba llevando a cabo investigaciones sobre más de 20 causas relacionadas con la FIFA; y la FIFA es considerada una parte perjudicada en esos procesos. Por tanto, era totalmente lógico que el Presidente de la FIFA se reuniera con el Fiscal Federal de Suiza», afirma al respecto.

Sobre el encuentro explica que «las reuniones o contactos entre las partes y los fiscales son una práctica habitual durante una investigación».

Los expresidentes de la FIFA, Sepp Blater, y de la UEFA, Michel Platini, también forman parte de las investigaciones sobre corrupción en el fútbol que empezaron en 2014. La entidad que supervisa la Oficina del fiscal general de Suiza recordó que en todos los casos se aplica la presunción de inocencia.