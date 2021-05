FIFA pospone partidos clasificatorios a Catar 2022

La FIFA confirmó, este jueves, que los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2022 previstos para el mes de junio (para las selecciones africanas) serán pospuestos para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

A través de un comunicado oficial, publicado este 6 de mayo, se pudo saber la noticia.

Esta decisión se tomó tras un acuerdo entre FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por los “contratiempos causados por la pandemia y la necesidad de garantizar que todos los equipos disputen sus partidos en condiciones óptimas”.

En esta Confederación hay un total de 40 selecciones que pelean por solo cinco cupos para la venidera Copa del Mundo, que se disputará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

🌍 Due to disruption caused by the COVID-19 pandemic, the African #WCQ due to be played in June 2021 have been postponed.

📅 These 2022 #WorldCup qualifiers are now scheduled to take place in the existing windows of September, October and November 2021, and March 2022.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 6, 2021