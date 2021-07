Filtran polémicas grabaciones de Florentino en 2006 donde ataca a Casillas y Raúl

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que El Confidencial difundiera unos audios captados en el año 2006, donde revelan duros ataques a los míticos jugadores Raúl González e Iker Casillas.

«Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca… Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl»