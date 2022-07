¡Fin de la novela! Dembélé acepta las condiciones del Barça

El extremo francés Ousmane Dembélé finalmente se quedará en el FC Barcelona para las próximas dos temporadas.

Dembélé, que finalizó su contrato en junio, tenía poco más de seis meses lidiando con la directiva del club para acordar su salida o renovación; sin embargo, se pudo dar a conocer que si aceptó las condiciones del Barça para seguir siendo culé hasta junio de 2024.

Además de aceptar un nuevo vínculo, por dos temporadas, Ousmane rebajó considerablemente su sueldo (40%).

Pese a no haberse anunciado este acuerdo oficialmente, ya parece que hay un acuerdo “verbal” entre directiva y jugador.

Por otro lado, en Italia relacionaron a Dembélé con el Inter de Milán, ya que vieron al agente del francés, Moussa Sissoko, en las instalaciones del cuadro negriazul; sin embargo, el Inter está tras los pasos de Dan-Aex Zagadou, cliente de Sissoko, que está como agente libre y está por formalizar su llegada a este combinado.

Ousmane Dembélé. Barcelona and player’s camp are really close to find full agreement, matter of details – but new deal depends on Barça’s green light. Decision now up to Barcelona, more than Dembélé. 🚨🇫🇷 #FCB

Ousmane, waiting for FCB to decide.

Raphinha, part of this ‘domino’. pic.twitter.com/M1mCVqT457

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2022