Estambul podría no albergar la final de la Champions League de esta temporada y ahora existe la posibilidad de que sea cambiada.

Y es que según algunos rumores, el Estadio Olímpico Ataturk, podría ser cambiado por el Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, en caso de no estar en óptimas condiciones para la final.

El cuadro colchonero considera que su inmueble podría recibir nuevamente el último partido de la Champions, en caso de que no se pueda disputar el compromiso en Turquía.

Aunque no es totalmente oficial, la idea parece haber surgido desde las mismas instalaciones del conjunto rojiblanco, pues verían como posible la opción de recibir a los finalistas por segundo verano consecutivo.

Si desde la UEFA consideran que la capital turca no podrá albergar la final, entonces se abrirán de nuevo las candidaturas, teniendo que elegir lo más pronto posible la nueva sede.

La opción de realizarla en el Metropolitano de Madrid no sería tan mal vista, pues la competición tiene considerada una opción hacer un play off para finalizar la competición y el escenario madrileño no sería mal vista.

Sin embargo, Madrid deberá pelear la opción de ser sede si cancela en Estambul contra Lisboa, que tiene ventaja por motivos logísticos y económicos.