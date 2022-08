Florentino Pérez habló sobre los posibles nuevos fichajes del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que no contemplan ningún fichaje más con miras a esta temporada.

«Hay que entrenar bien y Ancelotti gestionar la plantilla que hay. A día de hoy no contemplamos nada más», dijo en Movistar+ tras el partido.

Y es que Florentino aseguró que una eventual ausencia de Benzema estaría bien cubierta por los jugadores que tiene en plantilla el Real Madrid.

«No me preocupa en absoluto. No se va a constipar, pero tenemos tantos delanteros que no se notará. A mi modo de ver ya se lo mereció el Balón de Oro el año pasado y éste es indiscutible».