Forlán desconoce la razón de su salida del Peñarol

El entrenador uruguayo Diego Forlán, quien salió hace dos meses de la dirección técnica del Peñarol, todavía desconoce la razón de su salida del conjunto aurinegro.

“Hay que preguntarle a aquellos que toman la decisión, de cuál era realmente la razón, si era personal o profesional, de por qué se tomó esa decisión, porque en realidad el trabajo se estaba haciendo, se estaba viendo, las estadísticas que son las que mandan y estaban ahí y tomaron una decisión, son las reglas de juego y uno no tiene nada más que decir”, dijo el exjugador de la escuadra celeste.

A finales del mes de agosto, de 2020, Forlán fue removido del cargo tras perder un compromiso ante el Montevideo Wanderers, en lo que era su noveno compromiso del Torneo Apertura.

Por su parte, “Cachavacha” admitió que la directiva del club “le cerró” su naciente ciclo como entrenador.

“A diferencia de los otros, lamentablemente en el fútbol entre el peor y el mejor hay un gol de diferencia y eso termina siendo malo para aquellos que no tienen conocimiento y que no saben lo que es. Para los tres millones y pico que tenemos de habitantes que piensan que saben porque están en la tele y dice ‘hacé este cambio‘. Pensás que vos sabes, cuando en realidad no tenés ni idea”, dijo.