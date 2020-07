Franck Ribéry aclaró qué piensa hacer en su futuro tras sufrir un robo

Tras sufrir un robo mientras disputaba su último partido con la Fiorentina, ha tenido que salir Franck Ribéry al paso de los rumores que lo han alejado de la escuadra italiana. El francés de 37 años no tiene por tanto ninguna intención de dejar al conjunto violeta.

“Mi hermano, muchas gracias. Me conoces, sabes de donde vengo y no so de los que retroceden. ¡Dije que sí! Tengo verdaderos seguidores, un club y una ciudad que cuenta conmigo. El resto no me importa. Firmé por el morado. ¡Viola por siempre!”, afirma el ex del Bayern Múnich.