Franck Ribéry podría mudarse al fútbol brasileño

El presidente de Ceará, Robinson de Castro, reveló en una entrevista con Central do Mercado de ge.globo que el mediocampista ofensivo francés Franck Ribéry ha sido ofrecido al club.

El representante blanquinegro, sin embargo, desconocía que el deportista seguía actuando profesionalmente.

«Ayer me llamaron ofreciéndome a Ribéry, de Francia. Está jugando… Ni siquiera sabía que ella estaba jugando todavía. Así como ustedes (los reporteros) pusieron a Pato, ayer fue Ribéry y mañana podría ser Neymar. Quién sabe». ¡Ojalá!. Un agente me llamó y me preguntó ‘¿vale la pena ir tras Ribéry?'»

A sus 38 años, el centrocampista ofensivo defiende al Salernitana, de Italia, en la disputa de la Serie A. En la presente temporada disputó 12 partidos y dio dos asistencias.

El mandatario no descartó la búsqueda de otros delanteros y garantizó que sigue observando el mercado nacional e internacional.