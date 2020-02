Frank de Boer criticó la elección de Lainez por el Betis

El actual técnico del Atlanta United, Frank de Boer, se refirió al mexicano Diego Lainez señalando que se equivocó al escoger al Betis, encima del Ajax, puesto que además de hacer más dinero ya estaría en un club mejor.

«Él, si quería ir al Ajax hubiera podido cobrar un millón más, no estoy seguro, pero puede ser; ahora está en Betis y no está jugando ni un minuto. Si él hubiera firmado con Ajax, quizás dos años después podría ir al Barcelona, y ahora tiene un año perdido y a esa edad que tiene no quieres perder años», expresó el técnico en una entrevista a un medio local.

De igual forma, aprovechó la ocasión para referirse a Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien no ha tenido la mejor actuación en la Serie A junto al Napoli, donde le ha costado adaptarse y tener un puesto fijo en la titularidad.

«Lozano está en el Napoli, un buen equipo que ha jugado tácticamente en los últimos años; está luchando para ganar la liga, pero tiene que adaptarse porque son dos pasos adelante del nivel de la liga (Holanda), no tenemos que culparlo de que no está haciendo bien, cuesta tiempo; es bueno que los mexicanos vayan a Europa; quizá sea mejor primero en Bélgica u Holanda; y después, próxima fase, si la estás haciendo bien, una gran liga como España, como (Andrés) Guardado ha enseñado», finalizó.