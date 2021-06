Frank de Boer renuncia como DT de Países Bajos

La federación neerlandesa de fútbol, la KNVB, anunció este martes que Frank de Boer dejará de ser seleccionador nacional tras la derrota de la «Oranje» en octavos de final de la Eurocopa por 2-0.

«Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro», declaró De Boer en un comunicado difundido por la Federación.

LA KNVB señaló que la decisión del técnico va «en línea con el contrato entre ambas partes, que exigía un lugar en los cuartos de final. Ese contrato no se renovará».

«La presión ahora está aumentando ahora y esa no es una situación saludable ni para mí ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol holandés en su camino hacia la clasificación para el Mundial», agregó el exseleccionador, que llegó a la «Oranje» en septiembre de 2020 cuando su predecesor, Ronald Koeman, fichó por el FC Barcelona.

De Boer, aferrado a un 5-3-2 que no gusta en la antigua Holanda, donde muchos prefieren un 4-3-3, acumula 15 partidos, 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con Países Bajos, con un 53,3 % de triunfos.

Su equipo, que llegó a la Eurocopa sin levantar grandes expectativas, se impuso jugando como local a Ucrania (3-2), Austria (2-0) y Macedonia del Norte (3-0) en la fase de grupos celebrada en el estadio Johan Cruyff de Amsterdam, con Denzel Dumfries como revelación de la «Oranje».

Pero la antigua Holanda, que llevaba siete años sin disputar un gran torneo, cayó contra República Checa (2-0) en Budapest en octavos en el que apenas opuso resistencia a los eslavos.