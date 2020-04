Futbolista se suicida tras ser rechazado por un club argentino

Alexis Ferlini se quitó la vida el pasado miércoles tras ser dejado en libertad por Colón de Santa Fe, comunicó su padre a través de las redes sociales. El joven de 19 años se desempeñaba en la posición de portero antes de ser cortado por el club argentino.

“Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso, en Arsenal y Platense lo querían, pero no había tiempo de ficharlo”, reveló el progenitor.

El señor Ferlini acusó a los directivos de Colón de tener responsabilidad en la muerte de su hijo, al no tomarlo en cuenta para formar parte del equipo.

“Ojalá por Dios no quiero que le pase más a nadie estas cosas menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos. Cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser. Perdón gente, estoy destrozado. Cuiden a los chicos. Gracias a todos”, responsabilizó.