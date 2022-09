Galería: Así luce el nuevo Jersey de ‘Oktoberfest’ del Bayern Múnich

El Bayern Múnich dio a conocer su nueva equipación por el tradicional Oktoberfest del sur de Alemania. El diez veces consecutivas campeón de la Bundesliga se suma a esta celebración bávara, en donde la comida y sobre todo la bebida, abunda para alegría de los teutones.

CLICK EN LA IMAGEN PARA ABRIR GALERÍA:

El Bayern no atraviesa su mejor momento en este arranque de Bundesliga, torneo en el que busca sorprendentemente su título once en fila. No obstante, por la Champions y en un grupo de alta exigencia, suma seis puntos sobre seis, tras medirse a otros poderosos del Viejo continente como Inter de Milán y FC Barcelona.

¿Qué opinas de esta equipación 22-23 de Oktoberfest del Bayern Munich? Puedes dejar tu punto de vista en los comentarios.