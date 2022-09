Gales extiende el contrato de su entrenador Robert Page

Este martes, 13 de septiembre, la selección de Gales anunció la renovación del entrenador Robert Page por cuatro años más.

Page, de 48 años, ahora estará vinculado con el combinado europeo hasta 2026 y también estará al frente de la plantilla de Gales durante el Mundial de Qatar 2022.

En este nuevo vínculo para Robert, él será el encargado de llevar a esta oncena a la ruta de la Eurocopa 2024 y el Mundial Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

