Ezequiel Garay se despidió de la afición del Valencia, con el que acaba contrato este año y por el que no renovará, y negó haber rechazado una oferta de 2,7 millones de euros y no querer continuar en la entidad, tal y como se ha dicho en una campaña que consideró de «desprestigio» hacia su persona.

Así lo indicó en un comunicado leído que difundió a través de su cuenta de Instagram, el primero de estas características que ha emitido como profesiona y en el que ha decidido aparecer personalmente porque considera que ante este tipo de situaciones «hay que ir de frente».

«No me refiero a los medios de comunicación, que hacen su trabajo. La campaña es de gente de mi club que quiere desacreditarme como profesional y persona. Por eso quiero aclarar las mentiras filtradas sobre mí y comunicar mi decisión como trabajador», añadió.

«Todo sale cuando se filtra que he rechazado una oferta de renovación de 2,7 millones netos de euros y dan a entender que no quiero quedarme. Ambas cosas son falsas».

«Siempre he querido quedarme en este club. El Valencia me ha hecho feliz, pero continuar no depende de mí», apostilló el futbolista, quien se consideró «una buena persona y un hombre con corazón que quiere que se sepa la verdad», porque lo que ha ocurrido también le hace daño a su familia