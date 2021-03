Gareca admitió que sigue a Santiago Ormeño para la Selección de Perú

El alto rendimiento que ha tenido el jugador de Puebla, Santiago Ormeño, se ha convertido en tema de discusión en Perú y México.

Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, confirmó que ha tenido seguimiento al mexicano-peruano, para una probable convocatoria con la selección de Perú para finales de Marzo.

«Aún no me he contacado con Ormeño, pero sí lo hemos seguido. A partir de ahí tomaremos decisiones. Ha pasado por el fútbol peruano y se le conoce aquí. Este presente de él es diferente y hoy vive un momento importante», comentó a W Deportes.

En México, no lo tienen contemplado como esperaban, aunque sí hay un interés del ‘Tri’ en convocartlo, sin embargo, en días pasados el técnico peruano de Cruz Azul, Juan Reynoso, se mostró preocupado por una posible convocatoria azteca, mientras que su deseo es que esté con la selección inca.

Perú jugará a finales del mes de marzo, las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Perú, además, en los próximos días se conocerá si Santiago Ormeño entrará en los planes de Ricardo Gareca, con el elenco peruano.