Gareth Bale habló sobre su posible llegada al Getafe

Gareth Bale, capitán de Gales y jugador del Real Madrid desde 2013, ha descartado este viernes en conferencia de prensa que el Getafe vaya a ser su próximo equipo.

Dos días después de que Ángel Torres, presidente del Getafe, anunciase que les había sido ofrecido el zurdo galés para la próxima campaña, el propio futbolista fue tajante al descartar, entre sonrisas, esta opción ante los medios informativos en la víspera del partido ante Bélgica de la Liga de Naciones: «No me voy al Getafe, eso seguro«.

«I’m not going to Getafe, that’s for sure» 😅

Sorry Getafe fans! Gareth Bale is keeping his cards close to his chest about his next club 👀 pic.twitter.com/9pqScgwkJS

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 10, 2022