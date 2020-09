Gareth Bale y sus polémicas declaraciones sobre el Real Madrid «he querido salir»

Gareth Bale se encuentra en el lugar donde más cómodo se siente, con la selección de Gales, pero no perdió la oportunidad de hablar su presente en el Real Madrid.

En una entrevista para Sky Sports, ante la pregunta de si se quedará o se marchará del club, el atacante declaró que su intención el año pasado era salir del equipo merengue, pero que este no se lo permitió y lo ha retenido todavía.

«Me parece que es una pregunta para el club, intenté salir el año pasado y lo bloquearon todo hasta el último segundo. Era un proyecto con el que estaba ilusionado pero no se materializó y ha habido otros momentos en los que intenté irme pero el club no lo permitió o hicieron algo así que es una pregunta para el club. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para seguir, pero está en manos del club, he intentado todo, pero ellos tienen el control«.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si desea regresar a la Premier, Bale manifestó que no está en posición de decidir, pero sí lo consideraría.

«Como he dicho no está en mis manos. Estoy en una situación en la que si llega algo le echaré un vistazo seguramente. Hay mucho tiempo en este mercado de fichajes. El tiempo lo dirá, pero la decisión la tiene que tomar el Madrid«.

Este 1 de septiembre se cumplieron siete años desde que el Real Madrid convirtió a Gareth Bale en el fichaje más caro de la historia en aquel momento, al comprarlo al Tottenham por 101 millones de euros.