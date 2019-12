Gary Lineker elogió a Raúl Jiménez

Luego de su gran partido ante el Manchester City en el que volvió a anotar, Raúl Jiménez fue elogiado por el exjugador inglés Gary Lineker.

«No estoy seguro que Jiménez reciba los aplausos que merece. Espectacular centro delantero«, comentó el ahora comentarista en su cuenta de Twitter.

Not sure Jimenez gets the plaudits he deserves. Terrific centre forward.

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 27, 2019