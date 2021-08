Gasperini habló sobre su «encontronazo» con ‘Papu’ Gómez

El director técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, rompió el silencio y habló sobre lo que aconteció entre él y el jugador argentino Alejandro “Papu” Gómez el año pasado, que hoy día juega para el Sevilla FC.

«La actitud de Gómez, en el campo y fuera del campo, se había vuelto inaceptable para el entrenador y los compañeros. La agresión física fue suya, no mía», aseguró el entrenador en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

Gasperini dio estas declaraciones, luego que “Papu” comentara que fue el mismo técnico quien lo intentó agredir físicamente el año pasado.

Tras ese acontecimiento, la relación entre Gómez y Gian Piero se quebró totalmente y conllevó con la salida del jugador.

Por su parte, el sureño dijo lo siguiente en una entrevista para La Nación: «sí (me agredió). Y ahí dije basta. Uno puede discutir, ok, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club (Antonio Percassi) y le dije que no tenía problemas en continuar, aceptando que me había equivocado: como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico«.